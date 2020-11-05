- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد :ورثت الجدعنة عن أبويا.. كورونا "وجعت قلبى.. ومراتى أجنبية بنكهة مصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أمير عزمى مجاهد من أبرز نجوم القلعة البيضاء السابقين الذين يتمتعون بحب الجماهير ، لا سيما و أنه من عائلة رياضية من الدرجة الأولى ، حيث أن والدته وفاء إسماعيل لعبت كرة طائرة فى نادى الزمالك ووالده الراحل عزمى مجاهد نجم الطائرة و مدير إدارة الإعلام بإتحاد الكرة السابق ، حرص الخليج 365 على محاورته بصحبة زوجته الجورجية "نينو" و أبناؤه عزمى و ميراى و أبنة شقيقته مليكة لمعرفة تجربته مع فيروس كورونا الذى طاله هو و عائلته مؤخرا و تسبب فى فقده والده و كواليس زواجه مع أجنبية و التعرف على الجانب الأخر فى حياته برة الملعب .
و أكد أمير عزمى مجاهد خلال حواره لـ برنامج "نجوم فاميلى" الذى تقدمه الزميلة ندى مجاهد أنه توارث صفات كثيرة من والده عزمى مجاهد و أبرزها التعامل بإحترام و الجدعنة و الشهامة و احترام الناس و مساعدتهم و حب الأهل، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستكمل نجله عزمى مسيرة العائلة فى نادى الزمالك .
عائلة أمير عزمى مجاهد بصحبة الزميلة ندى مجاهد
أمير عزمى قال أنه كان يتمنى أن يكون ظابط شرطة أو جيش ، مؤكدا على أنه لو تولى وزارة فى يوما ما يتمنى أن يكون وزيرا للشباب و الرياضة لأنها مجاله .
و أشار أمير عزمى إلى أن تجربة الإصابة بكورونا كانت الأصعب فى حياته نظرا لتعرض أفراد عائلته للفيروس و تسبب ذلك فى فقد والده .
و عن حياته برة الملاعب ، قال أمير عزمى أنه يساعد زوجته فى تربية الأولاد ، مؤكدا إلى أن تربية زوجته لأبنائه هادئة جدا نظرا لطابعها الأجنبى و لا يوجد أى أزمة فى إختلاف اللغة والتقاليد، مشيرا إلى أن خناقة " سلة الغسيل " أساسية مع زوجته لأنه يقوم بغسيله كهواية من أجل عدم رؤيته فى السلة .
أسرة أمير عزمى مجاهد مع الزميلة ندى مجاهد
و كشف أمير عزمى عن مميزات الزواج من أجنبية ، قائلا أبرزها الهدوء و طلباتهم فى الحياة ليست كثيرة ، مشيرا إلى أنه تعرف عليها عن طريق صديقه فى جورجيا وأنها كانت أحد جيرانه ، قائلا أن عائلته عارضت الزواج من أجنبية فى البداية قبل التعرف على أن ثقافة جورجيا محافظة جدا فى العادات و التقاليد ، مؤكدا على أنها تعلمت الكثير من الأكلات المصرية مثل الملوخية و البامية و بتحب الحواوشى .
أما زوجته نينو قالت إنها وافقت على الزواج من أمير وقت تعرضها لظروف صعبة بسبب وفاة والدها ، مشيرا إلى أنه إستطاع مساعدتها على تخطى هذه الأزمة لتعود سعيدة مرة أخرى ، و قالت إنها تعرضت لصعوبات كثيرة فى بداية الزواج بمصر خاصة فى ظل إختلاف العادات و التقاليد و التواجد مع عائلة جديدة و تركها للعمل لأنها كانت تعمل دكتورة أطفال ، مشيرة إلى إنها تغير كثيرا على زوجها و لكنها تسعد كثيرا من حب الناس و المعجبين له .
وأشارت نينو أن والد زوجها الراحل عزمى مجاهد يعد أب وجد عظيم لأحفاده ، مؤكدة على أن الفسيخ أصعب أكلة مصرية لا تستطيع أن تتذوقها .
فيما قالت ميراى ابنة أمير إنها تحب والدها كثيرا لأنه لا يرفض لها أى طلب و تحب الزمالك كثيرا ، مؤكدة على إنها تسمع كلام والدها فى كل شىء ، قائلة ان والدها يتعصب كثيرا فى البيت ، و تتمنى أن تصبح دكتورة مثل والدتها "
بينما قالت مليكة حفيدة عزمى مجاهد و ابنة شقيقة أمير إنها كانت تحب جدها كثيرا مما دفعها للعب الكرة الطائرة نظرا لأنه كان يقود بتدريبها فى المنزل خاصة ان جدتها أيضا مارست الكرة الطائرة .
أمير عزمى و أبنته ميراى
أمير عزمى و زوجته نينو و ابنته ميراى
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عزمى مجاهد :ورثت الجدعنة عن أبويا.. كورونا "وجعت قلبى.. ومراتى أجنبية بنكهة مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.