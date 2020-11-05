شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد :ورثت الجدعنة عن أبويا.. كورونا "وجعت قلبى.. ومراتى أجنبية بنكهة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أمير عزمى مجاهد من أبرز نجوم القلعة البيضاء السابقين الذين يتمتعون بحب الجماهير ، لا سيما و أنه من عائلة رياضية من الدرجة الأولى ، حيث أن والدته وفاء إسماعيل لعبت كرة طائرة فى نادى الزمالك ووالده الراحل عزمى مجاهد نجم الطائرة و مدير إدارة الإعلام بإتحاد الكرة السابق ، حرص الخليج 365 على محاورته بصحبة زوجته الجورجية "نينو" و أبناؤه عزمى و ميراى و أبنة شقيقته مليكة لمعرفة تجربته مع فيروس كورونا الذى طاله هو و عائلته مؤخرا و تسبب فى فقده والده و كواليس زواجه مع أجنبية و التعرف على الجانب الأخر فى حياته برة الملعب .

و أكد أمير عزمى مجاهد خلال حواره لـ برنامج "نجوم فاميلى" الذى تقدمه الزميلة ندى مجاهد أنه توارث صفات كثيرة من والده عزمى مجاهد و أبرزها التعامل بإحترام و الجدعنة و الشهامة و احترام الناس و مساعدتهم و حب الأهل، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستكمل نجله عزمى مسيرة العائلة فى نادى الزمالك .



عائلة أمير عزمى مجاهد بصحبة الزميلة ندى مجاهد

أمير عزمى قال أنه كان يتمنى أن يكون ظابط شرطة أو جيش ، مؤكدا على أنه لو تولى وزارة فى يوما ما يتمنى أن يكون وزيرا للشباب و الرياضة لأنها مجاله .

و أشار أمير عزمى إلى أن تجربة الإصابة بكورونا كانت الأصعب فى حياته نظرا لتعرض أفراد عائلته للفيروس و تسبب ذلك فى فقد والده .

و عن حياته برة الملاعب ، قال أمير عزمى أنه يساعد زوجته فى تربية الأولاد ، مؤكدا إلى أن تربية زوجته لأبنائه هادئة جدا نظرا لطابعها الأجنبى و لا يوجد أى أزمة فى إختلاف اللغة والتقاليد، مشيرا إلى أن خناقة " سلة الغسيل " أساسية مع زوجته لأنه يقوم بغسيله كهواية من أجل عدم رؤيته فى السلة .



أسرة أمير عزمى مجاهد مع الزميلة ندى مجاهد

و كشف أمير عزمى عن مميزات الزواج من أجنبية ، قائلا أبرزها الهدوء و طلباتهم فى الحياة ليست كثيرة ، مشيرا إلى أنه تعرف عليها عن طريق صديقه فى جورجيا وأنها كانت أحد جيرانه ، قائلا أن عائلته عارضت الزواج من أجنبية فى البداية قبل التعرف على أن ثقافة جورجيا محافظة جدا فى العادات و التقاليد ، مؤكدا على أنها تعلمت الكثير من الأكلات المصرية مثل الملوخية و البامية و بتحب الحواوشى .

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أما زوجته نينو قالت إنها وافقت على الزواج من أمير وقت تعرضها لظروف صعبة بسبب وفاة والدها ، مشيرا إلى أنه إستطاع مساعدتها على تخطى هذه الأزمة لتعود سعيدة مرة أخرى ، و قالت إنها تعرضت لصعوبات كثيرة فى بداية الزواج بمصر خاصة فى ظل إختلاف العادات و التقاليد و التواجد مع عائلة جديدة و تركها للعمل لأنها كانت تعمل دكتورة أطفال ، مشيرة إلى إنها تغير كثيرا على زوجها و لكنها تسعد كثيرا من حب الناس و المعجبين له .

وأشارت نينو أن والد زوجها الراحل عزمى مجاهد يعد أب وجد عظيم لأحفاده ، مؤكدة على أن الفسيخ أصعب أكلة مصرية لا تستطيع أن تتذوقها .

فيما قالت ميراى ابنة أمير إنها تحب والدها كثيرا لأنه لا يرفض لها أى طلب و تحب الزمالك كثيرا ، مؤكدة على إنها تسمع كلام والدها فى كل شىء ، قائلة ان والدها يتعصب كثيرا فى البيت ، و تتمنى أن تصبح دكتورة مثل والدتها "

بينما قالت مليكة حفيدة عزمى مجاهد و ابنة شقيقة أمير إنها كانت تحب جدها كثيرا مما دفعها للعب الكرة الطائرة نظرا لأنه كان يقود بتدريبها فى المنزل خاصة ان جدتها أيضا مارست الكرة الطائرة .



أمير عزمى و أبنته ميراى