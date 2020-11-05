شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب مشيدا بطارق حامد: صعب جدا تشوف لاعب مستواه ثابت فى كل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق مصطفى، مدرب عام المنتخب الوطنى، بالنجم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد قيادته للقلعة البيضاء للتأهل للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث نشر مدرب عام المنتخب، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بطارق حامد، صحبه بتعليق: "ما شاء الله، طارق حامد لاعب مختلف بصراحة، صعب جدا تشوف لاعب مستواه ثابت فى كل المباريات، ربنا يحميك حبيبى".



طارق حامد وطارق مصطفى

من ناحية أخرى، خضع طارق حامد وأحمد زيزو لاعبا الزمالك، لكشف المنشطات عقب مباراة الرجاء المغربى، بعدما تأهل الفريق الأبيض إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق أن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

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ومن المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية كم مرة تأهل فيها الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا..

بهذه النتيجة يكون الزمالك قد تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.