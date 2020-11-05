شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى يستعين بمدرب جديد فى الجهاز الفنى لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة أسوان مع سامح إسماعيل للعمل كمدرب مساعد فى الجهاز الفنى لزهرة الجنوب بقيادة سامى الشيشينى بناء على طلب الأخير الذى أوضح للإدارة ضرورة التعاقد مع مدرب أخر بجانب أمير عبد العزيز .

كان مجلس إدارة تعاقد مع سامى الشيشينى لقيادة ممثل الجنوب بالدورى من بداية الموسم المقبل خلفا لأحمد كشرى الذى رحل بنهاية الموسم الماضى بعد خلاف فى وجهات النظر بينه وبين رئيس أسوان .

ويطمح سامى الشيشينى فى الظهور بشكل جيد فى الولاية الأولى له كمدير فنى لفريق بالدورى خاصة وأنه كان قاب قوسين من قيادة الأسيوطى قبل شرائه وتغيير اسمه لبيراميدز .

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من ناحية أخرى، تلقى نادى أسوان عرضا من نظيره الإسماعيلى، مقابل 2.5 مليون جنيه وإعارة حازم مرسى وأحد لاعبى فريق 99 بالنادى ، لشراء مهاجم تماسيح النيل فادى فريد الذى لفت الأنظار بشدة خلال الموسم المنقضى، وساهم بأهدافه الحاسمة فى ترجيح كفة تماسيح النيل والبقاء بدورى الأضواء بعد منافسة شرسة مع أكثر من نادى.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى للتعاقد مع فادى فريد من أجل تدعيم مركز الهجوم بلاعب محلى سوبر فى ظل عدم وجود مهاجمين على مستوى عالى بالدراويش، خاصة أن مجلس الإدارة يهدف لترتيب البيت من الداخل خلال الميركاتو الصيفى الحالى من أجل العودة لمنصات التتويج من جديد بعد موسم مضى يعد الأسواء للإسماعيلى على مدار تاريخه بعدما خسر 15 مباراة بالدورى