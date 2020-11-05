شكرا لقرائتكم خبر عن "نظرة" البدرى والسعيد ورمضان صبحى يخطفان الأنظار فى مران الفراعنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المنتخب الوطنى، اليوم، الخميس مرانه، تحت قيادة حسام البدرى، ضمن استعدادات الفراعنة لمباراتى توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثانى بتوجو يوم 17.

فيما شهدت مران المنتخب بعض اللقطات التى خطفت الأنظار ومنها حوارا بين عبد الله السعيد ورمضان صبحى ثنائى بيراميدز على هامش المران، إلى جانب النظرة الشهيرة لحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب خلال حديثه مع طارق مصطفى مدرب المنتخب بجانب حرص جهاز الفراعنة على تعقيم أدوات التدريب بجانب حرص البعض على التقاط الصور على هامش المران وعلى رأسهم ثنائى الأهلى حمدى فتحى وأيمن أشرف خلال تواجدهم على مقاعد البدلاء.

وكشف حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن سبب استدعاء عدد كبير من اللاعبين وهو تعويض اللاعبين حال تعرض أى منهم للإصابة، قائلا، إن الظروف التى يتعرض لها المنتخب لم تحدث فى تاريخ الكرة المصرية، وأنه ضم مصطفى محمد قبل تألقه أمام الرجاء، مؤكدا ان كل اللاعبين يحتاجون للعمل.

وأضاف حسام البدرى، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا، "قدرات مصطفى محمد عالية للغاية ولكن هدفنا هو رفع قدراته، وأعتقد أن تصريحاتى رفعت من مستواه بشكل كبير".

وأشار حسام البدرى إلى أن ضغط المباريات فى الكرة المصرية كان كبير للغاية فى الفترة الماضية، مشددا على أنه يراهن على رغبة اللاعبين فى التغلب على الإجهاد، وأن الفوز فى مواجهتى توجو هو سبيل الصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، متمنيا أن يعود لاعبو الأهلى والزمالك لأنديتهم دون حدوث أى إصابات.

وأكد البدرى أنه سيتم الإعلان عن قائمة الزمالك غدا، موجها التحية للاعبى الزمالك، خاصة بعد مشاركة أكثر لاعب وهو مصاب فى لقاء الرجاء المغربى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق الأبيض إلى دور النهائى من منافسات دورى الأبطال.

وأضاف حسام البدرى أن نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب، خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر، مشيداً بالروح المعنوية العالية للاعبى الأهلى والزمالك.

وكشف البدرى عن سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا بيراميدز وأنه لأسباب فنية بالنظر للمستقبل، فى ظل الرغبة فى بناء جيل جيد لمنتخب مصر وأضاف حسام البدرى، فى مؤتمر صحفى، أن هناك احتمالا لانضمام كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر، وهناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب.





















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