شكرا لقرائتكم خبر عن حوار بين رمضان صبحى و عبدالله السعيد فى مران المنتخب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران المنتخب الوطنى المقامة حاليا على استاد بترسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض مران المنتخب تحت قيادة حسام البدرى، حورا ساخنا بين عبد الله الله السعيد ورمضان صبحى لاعبى بيراميدز.
ويستعد المنتخب لمباراتى توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثانى بتوجو يوم 17.
ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول 19 لاعب هم مهدى سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش) وعبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن وأحمد أبو الفتوح (سموحة) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة) ومحمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة "الأهلي".
وينضم لاعبو الزمالك يوم السبت المقبل لمعسكر منتخب مصر الأول بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، بينما ينتظم اللاعبين المحترفين وهم محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا يوم 9 و10 نوفمبر الجاري.
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