مصدر لمصراوي: بانون عاد للمغرب لجمع متعلقاته.. سينضم للأهلي الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مقرب من لاعب الرجاء المغربي، بدر بانون، إن اللاعب سيعود لبلاده بعد خروج فريقه من دوري أبطال أفريقيا على أن يقوم بإنهاء بعض الأمور الخاصة تمهيدًا للعودة للقاهرة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي:"اللاعب سيصل القاهرة رفقة عائلته الأسبوع المقبل ولن ينضم لمنتخب بلاده وسيلتحق بتدريبات الأهلي".

وأتم المصدر ذاته، تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعب سيتم قيّده بقائمة الفريق ليكون مُتاح للمشاركة بمباريات الكأس.

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ويلتقي الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة الكأس.

وكان مصدر في نادي الرجاء المغربي، قد أشار في تصريحات سابقة ليلاكورة، إلى أن بدر بانون قد غادر معسكر فريقه بالقاهرة لمباراة قبل مباراة الزمالك وتوجه للنادي الأهلي؛ لالتقاط الصور بقميص فريقه الجديد.

الأهلي كان قد أتم الاتفاق مع مدافع الرجاء في شهر سبتمبر الماضي لكن مشاركة اللاعب رفقة فريقه أجلت انضمامه لصفوف فريقه الجديد.