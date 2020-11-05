جيرارد: فخور بمعادلة صلاح لرقمي وأثق في قدرته على كسره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، بأنه يشعر بالفخر أن محمد صلاح جناح الفريق عادل رقمه القياسي كهداف للفريق في دوري أبطال أوروبا، قائلًا أنه على ثقة في قدرة اللاعب على كسره.
وقال جيرار في تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام الانجليزية اليوم الخميس: "الأرقام القياسي تصنع كي تكسر، وبالطبع أي رقم سيأتي عليه يوم ليتم تجاوزه."
وسجل محمد صلاح هدفه رقم 21 في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول، ليعادل جيرارد كهداف تاريخي للفريق الانجليزي في المسابقة.
وتابع: "لقد كنت فخورًا ليلة أمس (الثلاثاء)، لمشاهدة محمد صلاح يعادل رقمي مع ليفربول في أوروبا، الأمر كان متعلقًا بالوقت، أنا بكل أمانة أعتقد سيتجاوز رقميي، وأتمنى أن يفعلها."
ونجح محمد صلاح أن يحقق العديد من الانجازات في مسيرته مع ليفربول، وحقق مختلف المسابقات الكبرى التي شارك بها أبرزها، دوري أبطال أوروبا، الدوري الانجليزي، وكأس العالم للأندية.
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