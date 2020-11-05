السعودية تستضيف فورمولا 1 في العام المقبل

أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، يوم الخميس، استضافة السعودية لسباقات فورمولا 1 في الموسم المقبل (2021) في مدينة جدة.

وأضيفت السعودية للجدول، كما أن فرق "فورمولا 1" حصلت على مسودة جدول 2021، يوم الاثنين الماضي، وعلى الأرجح لن تنشر القائمة النهائية إلا بعد أسابيع.

وتحظى رياضة "فورمولا 1" بجماهيرية كبيرة، وهي الأكثر متابعة بين رياضات السيارات، كما أن المسابقة التي ستستضيفها البلاد تعد ضمن أكبر المسابقات، وأكثرها أهمية.

يتألف الموسم الواحد من سباق "فورمولا 1" من سلسلة من السباقات على حلبات خاصة تجمع نتائج كل سباق في الموسم، وتحدد جائزتان إحداهما للسائقين، والأخرى

لمصنعي السيارات.ويشرف على تنظيم البطولة الاتحاد الدولي للسيارات بالتنسيق مع مؤسسة "فورمولا 1".

ويشترط حصول المتسابق على رخصة خاصة تمنح من الاتحاد، وتقام المسابقة في 19 دولة مختلفة في الشرق الأوسط، منها البحرين وأبوظبي، وتنظمها السعودية عام 2021.

من المقرر أن يبدأ سباق فورمولا 1 عام 2021 في أستراليا في 21 مارس المقبل.

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ويعد الألماني مايكل شوماخر أكثر الحائزين ببطولة العالم في فورمولا 1، 7 مرات، يليه البريطاني لويس هاميلتون 6، والأرجنتيني خوان مانويل فانغيو 5 مرات. وعلى صعيد المصنعين تتصدر فيراري

الإيطالية بـ 16 مرة، وويليامز البريطانية 9 مرات، ومكلارين 8، ولوتس 7 مناصفة مع مرسيدس الألمانية.

واستضافت السعودية خلال الأعوام السابقة عدداً من الفعاليات الرياضية الكبرى في 2020، منها البطولة الدولية لمحترفي الغولف، كما انعقدت في ديسمبر 2019 بطولة التنس العالمية في الدرعية.

كما استضافت كأس السوبر الإيطالي الذي جمع بين فريقي يوفنتوس وميلان، وفي أواخر عام 2019 أقيم ضمن "موسم الدرعية" نزال مثير بين الملاكم الأميركي أندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا في بطولة الوزن الثقيل.

واستضافت المنطقة الشرقية بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوبال"، وأقيمت ثلاثة سباقات لـ"فورمولا إي"، والتي ستستمر السعودية باستضافتها لمدة تسع سنوات مقبلة.

وبشراكة تمتد لعشر سنوات استطاعت السعودية تنظيم النسخة الـ42 من رالي داكار لأول مرة على مستوى قارة آسيا، بعد أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.