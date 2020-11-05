فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك علي فريق الشمس بنتيجة 35/36 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهوريه لعمومي سيدات.

ورفض الجهاز الفني للفريق منح اللاعبات راحه غدا الجمعة استعدادًا لمواجهة الرحاب يوم السبت المقبل بصالة نادي الرحاب.



الذي جمع بينهما اليوم الخميس بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهوريه لعمومي سيدات.ورفض الجهاز الفني للفريق منح اللاعبات راحه غدا الجمعة استعدادًا لمواجهة الرحاب يوم السبت المقبل بصالة نادي الرحاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يد سيدات الزمالك يفوز على الشمس في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.