يد سيدات الزمالك يفوز على الشمس في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك علي فريق الشمس بنتيجة 35/36 في اللقاءالذي جمع بينهما اليوم الخميس بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهوريه لعمومي سيدات.
ورفض الجهاز الفني للفريق منح اللاعبات راحه غدا الجمعة استعدادًا لمواجهة الرحاب يوم السبت المقبل بصالة نادي الرحاب.
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