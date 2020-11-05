البلديه يجدد الثقة فى رمضان السبد مديرًا فنيًا للفريق

قرر مجلس إدارة نادى بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى تجديد الثقه فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة رمضان السيد مع اجراء بعض التغيرات بتواجد عاطف خضر مدربا لحراس المرمى واحمد حسين للعلاج الطبيعى.

ويتكون الجهاز من رمضان السيد مدير فني واحمد نخله مدرب عام وطلحه راغب مدرب وعاطف خضر مدرب حراس .

والابقاء على الجهاز الادارى كما هو عزت الغباري مدير إداري واحمد الأشقر مدير شئون لاعبين وأحمد حسين علاج طبيعي .

عاطف خضر مدربا لحراس المرمى واحمد حسين للعلاج الطبيعى.ويتكون الجهاز من رمضان السيد مدير فني واحمد نخله مدرب عام وطلحه راغب مدرب وعاطف خضر مدرب حراس .والابقاء على الجهاز الادارى كما هو عزت الغباري مدير إداري واحمد الأشقر مدير شئون لاعبين وأحمد حسين علاج طبيعي .

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