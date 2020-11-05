تشكيل مباراة الرائد والوحدة في الدوري السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بنظيره فريق الرائد مساء اليوم الخميس علي استاد الملك عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسمالرياضي الجديد 2020-2021.
ويدخل الوحدة المباراة بالتشكيل الاتى:..
حراسة المرمي: عبدالله العويشير.
خط الدفاع: بيدور هنريكي، ألبرتو بوتيا، حمد الجيزاني، علي الزييدي، محمد القرني.
خط الوسط: وليد باخشوين، أنسليمو دي مورايس، هيرناني، كيتا.
خط الهجوم: يوسف نياكاتي.
أما تشكيل الرائد لمواجهة الوحدة..
حراسة المرمى: عزالدين دوخه.
خط الدفاع: نيمانيا ميليتش، عقيل بلغيث، عبدالله الفهد، عبدالله مجرشي.
خط الوسط: عوض خميس، حسين الشويش،عبدالله المقرن، جلال الدواوي.
خط الهجوم: كريم بركاوي، نيمانيا نيكوليتش.
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