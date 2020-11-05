حالة خلع في الكتف تنهي ودية سيراميكا كليوباترا مع بورتو السويس قبل موعدها

انتهت المباراة الودية للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا مع بورتو السويس التي أقيمت عصر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، بالتعادل الإيجابي بهدف.

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بفريقين مختلفين، حيث حرص هيثم شعبان المدير الفني للفريق على

الدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال اللقاء، وتجربة بعض الخطط الفنية التي سيعتمد عليها في الدوري الممتاز.تقدم فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة السابعة عشر من زمن الشوط الأول عن طريق المهاجم محمد شاهين، وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة السابعة والعشرين من الشوط الثاني.وأطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء قبل موعدها الأصلي بعشر دقائق، بسبب تعرض لاعب وسط بورتو السويس لإصابة قوية عبارة عن خلع في الكتف، تعامل معها الجهاز الطبي لفريقه، بالإضافة إلى الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الدكتور فريد رضوان.