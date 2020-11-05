ناشئ المقاولون يتلقى عرضًا من الدوري الإماراتي

تلقى الأمير علي ناشئ المقاولون العرب، عرضًا من نادي الوحدة الإماراتي. وتواصل مسؤلو نادي الوحدة مع الأمير علي من أجل ضمه، ودخل النادي في مفاوضات مع اللاعب من أجل إنهاء صفقة ضمه، خصوصًا بعد انتهاء عقده مع المقاولون، بنهاية الموسم المنقضي، ويحق له التوقيع مع أي نادي بشكل حر.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق الإماراتي في شهر يناير المقبل، بعدما تم إغلاق القيد للانتقالات الصيفية في ٦ أكتوبر الماضي بالدوري الإماراتي.

وتلقى اللاعب الكثير من العروض من

ويلعب الأمير علي في مركز خط وسط هجومي "صانع ألعاب"، وجناح أيمن وأيسر.

بنهاية الموسم المنقضي، ويحق له التوقيع مع أي نادي بشكل حر.ومن المقرر أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق الإماراتي في شهر يناير المقبل، بعدما تم إغلاق القيد للانتقالات الصيفية في ٦ أكتوبر الماضي بالدوري الإماراتي.وتلقى اللاعب الكثير من العروض من الدوري المصري ، لكنه فضل اختيار الوحدة الإماراتي. الأمير علي من مواليد ٢٠٠٢، وصعد للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، وانضم لمنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.ويلعب الأمير علي في مركز خط وسط هجومي "صانع ألعاب"، وجناح أيمن وأيسر.

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