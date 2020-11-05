رئيس اتحاد اليد: الصالات المستضيفة للمونديال جاهزة للمنافسات

كشف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، عن الموقف الحالي للصالات المستضيفة للبطولة، ضمن أمور أخرى في حوار للموقع الرسمي لـ مصر 2021.

وقال نصر: "وضع الملاعب مطمئن للغاية. يمكن أن نخبر الاتحاد الدولي لكرة اليد أن ملاعبنا جاهزة، ويتبقى فقط فرش الأرضيات. نعمل الآن على تطوير ملاعب التدريب".

وشدد "سننتهي من هذا الأمر بنهاية الشهر المقبل، كرة اليد تصنع طفرة في البنية

وعن الوضع الحالي لحضور الجمهور، قال نصر: "نحن جزء من العالم كله، ونتحرك طبقًا للأحداث ووضع جائحة

2021.وقال نصر: "وضع الملاعب مطمئن للغاية. يمكن أن نخبر الاتحاد الدولي لكرة اليد أن ملاعبنا جاهزة، ويتبقى فقط فرش الأرضيات. نعمل الآن على تطوير ملاعب التدريب".وشدد "سننتهي من هذا الأمر بنهاية الشهر المقبل، كرة اليد تصنع طفرة في البنية الرياضية في مصر؛ لأن صالاتها تستطيع استضافة كل ألعاب الصالات".وعن الوضع الحالي لحضور الجمهور، قال نصر: "نحن جزء من العالم كله، ونتحرك طبقًا للأحداث ووضع جائحة كورونا . لدينا أكثر من خطة للحضور الجماهيري".

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