تير شتيجن: لا يهمني لقب رجل المباراة، يجب أن نتحدث عما فعله دينامو كييف!

اهتم الحارس الدولي الألماني “تير شتيجن” بما قدمه دينامو كييف من مجهود أمام فريقه “برشلونة” خلال مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ليلة أمس الاربعاء، أكثر من اهتمامه بخبر تتويجه بلقب أفضل لاعب في المباراة، مشددًا على أهمية مناقشة الفرص التي لاحت أمام الزوار وكادت تنتهي بأهداف لولا تدخلاته.

واختير مارك أندريه تير شتيجن كأفضل لاعب في المباراة لدى عودته إلى اللعب كأساسي مع برشلونة، بفضل ما قام به من تصديات صعبة ومذهلة في الفوز 2-1 على دينامو كييف الذي يدربه لوشيسكو الأب “ميريسيا”.

وفي أول ردة فعل للحارس الألماني بعد انتهاء المباراة بفوز صعب للبرسا، قال “بالنسبة لي، الشيء الأهم هو الفوز بهذه المباراة. كنت أتطلع إلى العودة إلى الملعب بعد فترة طويلة من الغياب، والقيام بما أحب فعله معظم الوقت”.

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وأضاف “أتيحت لفريق دينامو كييف الكثير من الفرص، يجب أن نتحسن في الفترة القادمة، والتحدث معًا عن سبب كل تلك الفرص التي جاءت علينا، نحن بدأنا المباراة بشكل جيد، وكانت لدينا فرص جيدة وكان بإمكاننا المضي قدمًا بشكل أفضل. في وقت متأخر كنا نعاني. لقد عانينا كثيرًا وجعلتنا المباراة نتوتر قليلاً في آخر لحظاتها”.

وفيما يتعلق بتصدياته “التصديات التي قمت بها؟ هذا لا يهم. الشيء المهم هو الفوز والثلاث نقاط. هذا أهم شيء بالنسبة لي، كذلك العودة إلى الملاعب بعد مدة من الغياب، أنا سعيد حقًا للفريق”.

وختم حارس برشلونة بالتطرق إلى تجديد عقده وأوضح “لم تكن لدي أي شكك بشأن التجديد مع برشلونة. أردنا التوصل إلى اتفاق سريع، صحيح الأمر كان أصعب قليلاً في البداية لكنه طبيعي. أردنا التجديد وتمكنا من ذلك، النادي وأنا “.