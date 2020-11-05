الامارات | ناد ألماني يمنع لاعبيه الدوليين من الالتحاق بمنتخباتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن ناد ألماني يمنع لاعبيه الدوليين من الالتحاق بمنتخباتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة "كيكر شبورتس" اليوم أن نادي فيردر بريمن الألماني لن يسمح للاعبيه الدوليين بالانضمام إلى منتخبات بلادهم خلال المباريات الدولية التي تقام الشهر الجاري. وقد يؤثر هذا القرار على مشاركة ماركو فريديل مع منتخب النمسا، وميلوس فيليكوفيتش مع منتخب صربيا وميلوت راشيكا مع منتخب كوسوفو ويويا اوساكا مع منتخب اليابان وجوش سارجينت مع منتخب أمريكا. وسيتم السماح فقط للحارس ييري بافلينكا بالانضمام إلى المنتخب التشيكي خلال مباراته الودية أمام ألمانيا في لايبزيغ يوم 11 الجاري.

ولن ينتهك بريمن بذلك اللوائح نظرا لأن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنص على أن الأندية غير ملزمة بالسماح للاعبيها بالمشاركة مع منتخبات بلادهم، إذا كان هذا الأمر يستوجب الدخول في فترة عزل طبي لخمسة أيام على الأقل.

وقال فرانك باومان مدير الكرة في فيردر بريمن "تحدثنا مع لاعبينا والاتحادات الوطنية، نعرف أن لاعبينا يودون السفر من أجل الانضمام لمنتخبات بلادهم، لكن بالنظر إلى الوضع العام فإننا لا يمكننا أن نخاطر". وجرى اتخاذ هذا القرار نظرا لأن سلطات الصحة في بريمن فرضت العزل لخمسة أيام على اللاعبين لدى عودتهم من مناطق ترتفع فيها نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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