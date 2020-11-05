الامارات | مدرب بني ياس: لا أريد الضغط على اللاعبين.. لكن يمكننا المنافسة على اللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: لا أريد الضغط على اللاعبين.. لكن يمكننا المنافسة على اللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا إن فريقه قادر على المنافسة على لقب دوري الخليج العربي هذا الموسم. وأضاف في المؤتمر الصحافي اليوم، قبل لقاء عجمان في الجولة الخامس السبت: لا أريد وضع الضغوط على اللاعبين، ولكن يمكننا المنافسة على لقب الدوري، أو المراكز المتقدمة في جدول الترتيب. لكنه شدد على أن الرؤية لا تزال غير واضحة حتى يحدد هدفه بشكل دقيق، لأن مستويات فرق الدوري تتغير من أسبوع لآخر.

وأجاب إيسيلا على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول هدفه في الموسم الحالي بعد أن ظل متصدراً حتى الجولة الماضية، وقال: "لا أريد أن أضع الضغوط على اللاعبين ولا يجب علي ذلك ولكن ما يمكنني قوله هو أنه إذا كما ننافس على اللقب فلما لا ننافس وإذ كنا ننافس على المركز المتقدمة فلما لا إيضاً، من المهم بالنسبة لي هو أن لا نضع الضغوط على اللاعبين".

وقال إن لاعبي "السماوي" تجاوزا أثار الخسارة الأولى التي تعرضوا لها أمام الجزيرة في الجولة الماضية، مؤكداً أن الفريق حالياً في أتم الاستعداد لمواجهة الغد أمام عجمان لكنه أوضح أن الثنائي سلطان الشامسي وجواو فيكتور سيغيبان عن اللقاء بداعي الإصابة، وحول صعوبة لقاء عجمان، قال: "منافسنا فريق خسر في 4 مباريات لكنه ظل يقدم مستوى جيد، علينا أن نكون في كامل تركيزنا في اللقاء".

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