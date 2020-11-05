شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحقق رقما غائبا منذ 10 سنوات بعد فوزه على رين في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، رقما قياسيا غائبا عنه منذ عام 2010، حيث تمكن «البلوز» بالحافظ على نظافة شباكه في كل البطولات خلال 5 مباريات متتالية، لأول مرة منذ أكتوبر 2010.

وأشارت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن الفريق الإنجليزي لم يبدأ دوري أبطال أوروبا بشباك نظيفة في أول 3 جولات منذ موسم 2009-2010. جدير بالذكر أن فريق تشيلسي فاز رين الفرنسي مساء أمس، مما جعله يتصدر مجموعته الخامسة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع إشبيلية.