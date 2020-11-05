شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحقق رقما غائبا منذ 10 سنوات بعد فوزه على رين في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، رقما قياسيا غائبا عنه منذ عام 2010، حيث تمكن «البلوز» بالحافظ على نظافة شباكه في كل البطولات خلال 5 مباريات متتالية، لأول مرة منذ أكتوبر 2010.
وأشارت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن الفريق الإنجليزي لم يبدأ دوري أبطال أوروبا بشباك نظيفة في أول 3 جولات منذ موسم 2009-2010. جدير بالذكر أن فريق تشيلسي فاز رين الفرنسي مساء أمس، مما جعله يتصدر مجموعته الخامسة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع إشبيلية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
108,329
-
تعافي
99,874
-
وفيات
6,318
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يحقق رقما غائبا منذ 10 سنوات بعد فوزه على رين في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.