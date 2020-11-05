شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد عقب الفوز على رين الفرنسي في دوري الأبطال بالثلاثة: يؤكد حجم تقدم فريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الانجليزي، إن الفوز (3-0) على رين الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، يؤكد حجم التقدم الذي يحققه فريقه.
وبالفوز الأخير عزز تشيلسي مسيرته الخالية من الهزيمة إلى 7 مباريات متتالية في جميع المنافسات، بعد أن نفذ مهاجمه تيمو فيرنر بنجاح ركلتي جزاء في الشوط الأول وأضاف تامي أبراهام هدفا بعد طرد مدافع رين دالبرت هنريك.
وقال لامبارد للصحفيين بعد الفوز «هذا يكشف حجم العمل الذي نقوم به والاتجاه الذي نسير فيه، قمنا بالمطلوب في كافة الجوانب.. بدأنا جيدا وأحرزنا الأهداف وحافظنا على تقدمنا».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
108,329
-
تعافي
99,874
-
وفيات
6,318
كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد عقب الفوز على رين الفرنسي في دوري الأبطال بالثلاثة: يؤكد حجم تقدم فريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.