شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد عقب الفوز على رين الفرنسي في دوري الأبطال بالثلاثة: يؤكد حجم تقدم فريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الانجليزي، إن الفوز (3-0) على رين الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، يؤكد حجم التقدم الذي يحققه فريقه.

وبالفوز الأخير عزز تشيلسي مسيرته الخالية من الهزيمة إلى 7 مباريات متتالية في جميع المنافسات، بعد أن نفذ مهاجمه تيمو فيرنر بنجاح ركلتي جزاء في الشوط الأول وأضاف تامي أبراهام هدفا بعد طرد مدافع رين دالبرت هنريك.

وقال لامبارد للصحفيين بعد الفوز «هذا يكشف حجم العمل الذي نقوم به والاتجاه الذي نسير فيه، قمنا بالمطلوب في كافة الجوانب.. بدأنا جيدا وأحرزنا الأهداف وحافظنا على تقدمنا».