شكرا لقرائتكم خبر عن راموس ينافس كرتوا وبنزيمه على جائزة الأفضل داخل ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني منافسة 5 لاعبين من صفوف الفريق الملكي على جائزة أفضل لاعب داخل كتيبة المرنجي خلال شهر أكتوبر المنصرم. ووفقا للموقع الرسمي للنادي الإسباني، ينافس كرتوا الحارس البلجيكي، كل من كريم بنزيما، وسيرجيو راموس، ولوكا مودريتش، وفيدي فالفيردي. ومن المقرر إعلان الفائز بالجائزة بداية الأسبوع المقبل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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