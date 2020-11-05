شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جمهورية شبين يتعاقد مع مزيكا مدافع أبو قير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى نادي جمهورية شبين إجراءت التعاقد مع اللاعب أيمن مزيكا، مدافع نادي أبوقير للأسمدة، لمدة موسمين. واللاعب من ناشئي نادي النصر، وسبق له اللعب في سيراميكا كليوباترا وسكر الحوامدية. ووقع اللاعب الخميس على عقود انضمامه لنادي جمهورية شبين، في حضور الكابتن خميس دويدار، مستشار مجلس إدارة النادي لشئون كرة القدم، والكابتن أبوالعينين شحاتة، المدير الفني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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