شكرا لقرائتكم حسام البدري يكشف سبب استبعاد أحمد فتحى ويعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى، أن تأثير نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر مشيدا بالروح المعنوية العالية للاعبي الأهلي والزمالك وكشف البدري أن سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا بيراميدز تعد أسباب فنية بالنظر للمستقبل في ظل الرغبة في بناء جيل جيد لمنتخب مصر.

وأضاف حسام البدري أن هناك احتمال أن ينضم كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر في الفترة المقبلة مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر، وتابع أن هناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب.

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ويأتى مؤتمر حسام البدرى المنعقد حاليا فى ظل الاستعدادات التى يخوضها الفراعنة حيث يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري تدريباته استعدادًا لمباراتي توجو يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون ، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثاني بتوجو يوم 17.

ويتواجد في معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوي و محمد هاني و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي أفشة " الأهلي" .

وينضم لاعبو الزمالك يوم السبت المقبل لمعسكر منتخب مصر الأول بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، بينما ينتظم اللاعبين المحترفين وهم محمد صلاح و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي و أحمد حسن كوكا يومى 9 و 10 نوفمبر الجاري.