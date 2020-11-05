الامارات | رسمياً.. السعودية تستضيف سباقات "الفورمولا1" في موسم 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. السعودية تستضيف سباقات "الفورمولا1" في موسم 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، رسمياً، عن استضافة المملكة لإحدى جولات بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1" في موسم 2021. وأكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي، أن سباق "جائزة السعودية" الكبرى سيقام على كورنيش مدينة جدة الساحلية، يوم 28 نوفمبر من العام المقبل.

وارتبط اسم المملكة مع "الفورمولا1" منذ سبعينات القرن الماضي، برعاية الطيران السعودي لفريق "وليامز" العريق، قبل أن يحمل موسم 2020 دخول "أرامكو" بعقد شراكة طويل الأمد مع بطولة "الفورمولا1"، بجانب حمل العديد من أسماء الجوائز الكبرى للموسم الحالي للبطولة مسمى "جائزة أرامكو"، قبل أن تتعزز الشراكة بإعلان استضافة مدينة جدة لسباق ليلي ضمن موسم 2021.

وبانضمام حلبة السعودية، واصلت المنطقة الخليجية حضورها القوي على ساحة "الفورمولا1"، بعد كل من حلبة صخير في مملكة البحرين، وحلبة مرسى ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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