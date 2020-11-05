الامارات | الظفرة يفتقد 4 لاعبين أمام العين بداعي الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يفتقد 4 لاعبين أمام العين بداعي الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب فريق الظفرة، الصربي الكسندر فيسيلوفيتش أن أربعة من لاعبي فريقه سيغيبون عن مواجهة السبت أمام العين ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم وذلك بسبب الإصابة، مؤكداً في الوقت نفسه أن على فريقه أن يكون جاهزاً في كل الظروف والاوقات لمواجهة المنافسين حتى وإن كانت الصفوف تشهد الغيابات.

وقال فيسيلوفيتش رداً على سؤال "الإمارات اليوم" حول العناصر الغائبة عن الفريق: "سنفقد البرازيلي دنيلسيون والمهاجم سعيد الكثيري وثنائي خط الدفاع خالد بطي ومسعود سليمان بداعي الإصابة، أنا لست من يحدد إمكانية مشاركتهم، الجهاز الطبي هو الذي يمنحنا الضوء الأخضر لأشراك إي لاعب".

وحول ما إذا كان يرغب في الاستفادة من تراجع مستوى فريق العين، عطفاً على النتائج التي حققها "الزعيم" حتى الآن في المسابقة، قال: "العين يظل هو العين، نحن سنلعب في مواجهة أحد أكبر أندية الدولة، لاعبو فريقي يعرفون صعوبة هذه المباراة ومدى أهميتها في نفس الوقت، كما ذكت نواجه صعوبات بسبب الغيابات ولكن سنرى ماذا سيحدث في التدريب الأخير".

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