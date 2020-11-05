الامارات | لاعب سعودي.. الأكبر سناً في تاريخ كرة السلة العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سعودي.. الأكبر سناً في تاريخ كرة السلة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم نجم كرة السلة السعودية ولاعب فريق أحد السابق، محسن خلف رقما قياسيا عالميا، بعد أن بات أكبر لاعب سلة في العالم في العمر يشارك في مباريات رسمية للعبة. وذكر الاتحاد السعودي لكرة السلة على حسابه في "تويتر" أن محسن خلف دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد مشاركته في نهائي الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة بتاريخ 22 مايو 2015، وهو بعمر 51 عاماً و335 يوماً.

وقال الاتحاد إن محسن خلف، سبق له الفوز بلقب أفضل لاعب سعودي في ست مناسبات، كما حظي بالعديد من الألقاب والجوائز طوال مشواره الطويل، إذ "نال الوسام الآسيوي لمساهمته في تطوير اللعبة، وتم تكريمه من الاتحاد العماني كأكبر وأقدم لاعب مشارك في كأس الخليج عام 2013، وتم تكريمه من الاتحاد العربي في 2014 في الرباط للسبب ذاته، وفي بطولة النخبة التي أقيمت في السعودية عام 2004 حصل على كأس هداف البطولة وهداف الثلاثيات، وأفضل لاعب سعودي في البطولة وأفضل لاعب في البطولة وأفضل لاعب في النهائي، واختتم ذلك العام الأبرز له بالحصول على كأس اللاعب المثالي في بطولة الشرطة العربية في الرياض".

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والمثير أن محسن خلف بدأ مشواره سنة 1979 مع أحد، وحقق في مسيرته 15 لقب للدوري الممتاز، بجانب العديد من الإنجازات الأخرى.

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