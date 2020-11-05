الامارات | مدرب الرجاء: عانينا بسبب الإجهاد.. والزمالك استحق الفوز

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الرجاء: عانينا بسبب الإجهاد.. والزمالك استحق الفوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الرجاء المغربي جمال السلامي إن "فريق الزمالك استحق الفوز والتأهل إلى نهائي أبطال إفريقيا"، وأرجع خسار الرجاء إلى الإجهاد الذي عانى منه الفريق في الفترة السابقة. وكان الرجاء قد خسر إيابا أول من أمس في نصف النهائي 3-1، وقبلها في الذهاب 1-0، ليودع المسابقة، بينما ضرب الزمالك موعدا في النهائي 27 الجاري مع الأهلي.

وسجل التونسي فرجاني ساسي (61) ومصطفى محمد (85 و88) أهداف الزمالك، والكونغولي بن مالانغو (47) هدف الرجاء. وقال السلامي في تصريح صحافي: أهنئ اللاعبين على مجهودهم على الرغم من الظروف الصعبة، إذ خاضوا حصتين تدريبيتين بعدما خرجوا من الحجر الصحي"، مضيفا "عانى اللاعبون من إجهاد بدني قوي وهذا لم يمكننا من الاستمرار في السيطرة على المجريات كما بدأنا المباراة، وبعد الدقيقة 60 تحولت الأفضلية للزمالك الذي يصعب مجاراته وأعتقد انه استحقوا التأهل".

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وتابع "لم أكن أتصور ان يقوم فريقي بهذا المستوى فكل ما قدموه اليوم عربون محبة للجمهور".

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