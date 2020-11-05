شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة الأهلي بـ 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الأهلي بـ 72 ساعة.
ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، يوم 27 نوفمبر المقبل، على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقي.
وينتظر أن يعقد باتشيكو، جلسة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، لتحديد مكان المعسكر.
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