شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لم يتم تحويل أي مخالفات على الزمالك إلى النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحويل أي مخالفات على نادي الزمالك للنيابة العامة، مؤكدا أن الوزارة تسلك الطرق القانونية ولدينا استراتيجية واضحة وخطوات مدروسة عبر القنوات القضائية والرقابية الشرعية وفقا للقانون واللوائح.

وأكد وزير الرياضة في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: «نتابع ونراقب ونراجع عن كثب كافة تقارير لجان التفتيش التي مارست دورها على أكمل وجه بمنتهى الشفافية والحيادية والوقوف على مساحة واحدة من جميع الأندية والهيئات والمؤسسات الرياضية.. اللجنة عرضت آخر التطورات الخاصة بالعديد من الهيئات الرياضية».

وحذر وزير الشباب والرياضة من الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إحداث بلبلة في الوسط الرياضي، مؤكدا أن الوزراة هي الجهة المسؤولة عن الرياضة المصرية وهدفها تحقيق الاستقرار والهدوء في جميع الهيئات والمؤسسات والأندية والاتحادات، وأي جهة سيثبت عليها مخالفات سيتم حسابها بالقانون لأنه لا يوجد أحد فوق القانون والوزارة بدورها تحافظ على حقوق الدولة المصرية.