شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: لجان الوزارة فحصت مخالفات الأهلي واللجنة الأوليمبية والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن لجان التفيش المالي والإداري التي تم تشكيلها مؤخرا للتفتيش على مخالفات الأندية والهيئات والاتحادات والمؤسسات قامت بالتفتيش على جميع الأندية والاتحادات والهيئات المكلفة بها، وعلى رأسها النادي الأهلي والزمالك واللجنة الأوليمبية وبعض الاتحادات منها المصارعة والتجديف وبعض مراكز الشباب.

وأكد صبحي أن اللجنة قامت بالتفيش على الأهلي مثله مثل الزمالك واللجنة الأوليمبية وسيتم إعلان نتائج التفتيش واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون وتطبيق القانون على الجميع وعلى المتجاوزين والمخالفين، حيث أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع سواء أندية أو اتحادات أو مراكز الشباب.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قدر حرص على تهنئة نادى الزمالك بالصعود إلى نهائي بطولة أبطال أفريقيا لملاقاة النادي الأهلي في المباراة النهائية.

وسبق وأكد صبحي أن الوزارة كانت حريصة دائما على تقديم كل الدعم والرعاية لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال منافساتهم بالبطولة الأفريقية لتحقيق حلم جماهير كرة القدم المصرية في الاستمتاع لأول مرة بنهائي مصري خالص في واحدة من أهم منافسات كرة القدم الأفريقية لنؤكد بذلك على ريادة كرة القدم والرياضة المصرية بوجه عام للقارة الأفريقية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن إصرار الحكومة المصرية على عودة جميع المنافسات الرسمية لكرة القدم وخاصة الدوري الممتاز كان لها الأثر الأهم والفضل الكبير في ظهور الأندية المصرية بهذا الشكل المشرف وبهذا الأداء والنتائج غير المسبوقة في تاريخ البطولة الأفريقية سواء بتحقيق الفوز خارج وداخل الأرض أو من خلال النهائي المصري للبطولة الأفريقية.

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