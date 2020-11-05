الفحص الطبي يحسم موقف «الونش» و«علاء» من الانضمام لمعسكر المنتخب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح في الأفق بوادر أزمة داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، لإمكانية غياب الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش عن قائمة ومعسكر المنتخب الحالي استعدادا لمباراة توجو بسبب الإصابة. ونما إلى علم الجهازين الفني والطبي للمنتخب أن علاء والونش يعانيان من الإصابة القديمة خصوصا بعد خوضهما مباراة الرجاء المغربي أمس. وقرر الجهاز الفني للمنتخب خضوع الثنائي علاء والونش للكشف والفحص الطبي تحت إشراف طبيب المنتخب للوقوف على حجم إصابتهم وفي حالة ثبوت أي تأثير سلبي لإصابة أي لاعب منهما سيتم استبعادهما من قائمة المنتخب خصوصا وأن اللاعبان وطبيب المنتخب يرفضان منحهما أي حقن مسكنات لضمان وجودهما في المباراة المقبلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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