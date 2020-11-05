شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يقترب من منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، على ضم عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، للاستعانة به في معسكر الفريق الحالي لمباراة توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ونال جمعة إشادة من الجهاز الفني للمنتخب بعد تألقه مع الأبيض، الأمر الذي أدخله دائرة الترشيحات للانضمام للمنتخب.

وينتظر عبدالله جمعة القرار الرسمي والنهائي من حسام البدري لحسم موقفه من الانضمام للمنتخب من عدمه ضمن قائمة لاعبي الزمالك التي لن تخرج عن محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، طارق حامد، مصطفى محمد، محمد أبوجبل، وأحمد سيد «زيزو».