شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الأرقام المتداولة عن مخالفات الزمالك غير صحيحة.. لم نصدر أي بيانات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن وجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك بلغت مليار و300 مليون جنيه كما روج البعض ونشرته بعض المواقع الرياضية دون التحقق من الوزارة.
وقال وزير الرياضة في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: «لم تصدر أي أرقام أو بيانات رسمية بشأن وجود مخالفات داخل نادي الزمالك أو أي أندية أو هيئات ومؤسسات رياضية خضعت للتفتيش من جانب لجان التفتيش المشكلة من الوزارة والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات والتي اكتسبت صفة الضبطية القضائية».
وأبدى وزير الشباب والرياضة، انزعاجه من الشائعات التي تثار، خصوصا التي تخص نادي الزمالك بدليل تأكيد البعض على وجود مخالفات مالية قيمتها مليار و300 مليون، وهو أمر عار تماما من الصحة، ولم يصدر عن الوزارة أي أمر رسمي بقيمة المخالفات أو إعلان تقرير اللجنة بعد انتهاء عملها داخل الزمالك.
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