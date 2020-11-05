شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب لم يصل.. تأجيل مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي بيراميدز تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له مساء اليوم الخميس، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة، إلى موعد يحدد لاحقا.
وجاء قرار تأجيل المؤتمر الصحفي نظرا لظروف الطيران العالمية وتأجيل الرحلة المقررة للمدير الفني الجديد وعدم إمكانية وصول المدير الفني إلى القاهرة اليوم لتقديمه للإعلام.
وقدم النادي الاعتذار لجميع وسائل الإعلام على القرار الطارئ بتأجيل المؤتمر على أن يتم الكشف عن الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.
وكان نادي بيراميدز أعلن في وقت سابق عن إقامة المؤتمر في الثامنة من مساء اليوم، بقاعة النادي للكشف عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة وتقديمه إلى وسائل الإعلام المختلفة، خلفًا للكرواتي أنتي تشاتشيتش.
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