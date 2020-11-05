شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: لدينا موافقة بحضور جماهيري 50% من سعة صالات مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد «مصر 2021»، عن موقف الحضور الجماهيري داخل للصالات المستضيفة للبطولة.

وقال نصر، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة: «نحن جزء من العالم كله، ونتحرك طبقا للأحداث ووضع جائحة كورونا. لدينا أكثر من خطة للحضور الجماهيري».

وكشف: «في الوقت الحالي، لدينا موافقة من اللجنة الطبية بحضور الجمهور بسعة 50% من حجم الصالة. لدينا خطتين بديلتين بحضور 30% أو 100% في حال كانت الأمور جيدة. كل خطة لها بروتوكول معين نلتزم بتنفيذه».

وأضاف: «أما اللاعبين، فلهم خطة تأمين مختلفة. اللجنة الطبية وضعت برنامجا خاصا لتأمين الفرق بطريقة الفقاعة الكاملة Full Bubble. سيكونون محجوزين عن الاختلاط بأي شخص خارج منظومتهم فيما يسمى المنطقة الحمراء».

وأكمل: «لن يدخل مكان لعب المباريات، أو غرف اللاعبين، إلا المعزولين داخل الدائرة الحمراء. بعد ذلك تأتي المنطقة البرتقالية التي تسمح بالخروج بشرط عمل تحاليل دورية وإجراءات أخرى ملزمة».

وأردف: «نبذل أقصى جهد، والدولة خصصت ملايين الجنيهات لتنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه».

وعن إجراءات الإغلاق في بعض دول أوروبا أتم نصر: «ذلك الإغلاق لا يمنع اللعب داخل البلد نفسها، تصفيات بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا تقام بين المنتخبات. لو ظهر أي إصابات خلالها يتم تأجيل المباراة وعزل اللاعب فقط لكن الرياضة مستمرة. نتمنى ألا يتفاقم الوضع، وأن نصل لبطولة العالم في وضع هادئ».

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وتستضيف مصر البطولة على 4 صالات مغطاة هي العاصمة الإدارية وبرج العرب واستاد القاهرة و6 أكتوبر، خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.