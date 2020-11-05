شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المنظمة لمونيال اليد يتحدث عن الوضع الحالي لصالات البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد «مصر 2021»، عن الموقف الحالي للصالات المستضيفة للبطولة.

وتستضيف مصر البطولة على 4 صالات مغطاة هي العاصمة الإدارية وبرج العرب واستاد القاهرة و6 أكتوبر، خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال نصر، في حوار للموقع الرسمي للبطولة: «وضع الملاعب مطمئن للغاية. يمكن أن نخبر الاتحاد الدولي لكرة اليد أمس أن ملاعبنا جاهزة. يتبقى فقط فرش الأرضيات. نعمل الآن على تطوير ملاعب التدريب».

وشدد: «سننتهي من هذا الأمر بنهاية الشهر المقبل. كرة اليد تصنع طفرة في البنية الرياضية في مصر لأن صالاتها تستطيع استضافة كل ألعاب الصالات».