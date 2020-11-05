شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رامسي يغيب ثلاثة أسابيع عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 أكّد موقع جيانلوكا دي مارزيو ان النجم الويلزي ​أرون رامسي​ Aaron Ramsey، سوف يغيب عن صفوف ​يوفنتوس​ لمدّة ثلاثة أسابيع، بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريق فيرينكفاروس الهنغاري في مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​.

وأشار الموقع إلى أنّ رامسي سوف يغيب عن مواجهة لاتسيو يوم الأحد في الدوري، من ثم عن مواجهة كالياري بعد العودة من التوقف، وكذلك مباراة العودة أمام الفريق الهنغاري في تورينو. وحقق يوفنتوس الفوز على فيرينكفاروس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

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