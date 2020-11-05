شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كول: ابراهام زاد من صعوبة الاختيار لدى لامبارد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 لفت اللاعب السابق جو كول إلى أن المهاجم الإنكليزي تامي ​أبراهام​ قد منح مدرب ​تشيلسي​ فرانك لامبارد "مشكلة اختيار" من خلال أدائه في المباراة التي فاز بها البلوز 3-0 بدوري أبطال أوروبا على رين.

وقال كول: "إنها مشكلة كبيرة بالنسبة لـ فرانك. جميع لاعبي خط الهجوم يسجلون ويصنعون الفرص، ولاعبي الوسط يحصلون على الكرة. تامي منح فرانك شيئًا ليفكر فيه. استمر في ذلك وكانت حركته جيدة. لم يفعل ذلك في الشوط الأول لكن هدفه لم يكن سهلا".

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