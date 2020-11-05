شكرا لقرائتكم محمد بركات : جهاز المنتخب لا يرضخ للضغوطات وانضمام المحترفين يوم 9 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير المنتخب المصرى لكرة القدم أن الجهاز الفني لا يرضخ للضغوطات وكل التركيز في كيفية النجاح و هدفنا قبل مواجهتي توجو هو العودة مجددا لصدارة المجموعة حيث يحتل المنتخب المركز الثانى برصيد نقطتين من المجموعة عقب جزر القمر المتصدرة برصيد 4 نقاط ضمن الاستعدادًات لمباراتي توجو يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثاني بتوجو يوم 17.

وأوضح محمد بركات خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفى لجهاز المنتخب أن هدف الجهاز الفني للفراعنة هو تحقيق النجاحات و سوف يكون السفر الى توجو عبر طائرة خاصة لتجنب الإرهاق لدى اللاعبين و أن مران المنتخب يوم 9 نوفمبر المقبل سيكون مفتوحا أيضا أمام وسائل الاعلام و موعد التدريبات سيكون في السادسة والنصف يوميا.

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وأشار محمد بركات أن هناك تواصل يومي مع اللاعبين المحترفين لبحث موعد أنضمامهم لمعسكر المنتخب والذي سيكون يوم 9 علي أن يشاركوا يوم 10 في التدريبات وأحمد حجازي سيكون أول الوافدين من اللاعبين المحترفين.

يتواجد في معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوي و محمد هاني و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي أفشة " الأهلي" .

وينضم لاعبو الزمالك يوم السبت المقبل لمعسكر منتخب مصر الأول بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، بينما ينتظم اللاعبين المحترفين وهم محمد صلاح و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي و أحمد حسن كوكا يومى 9 و 10 نوفمبر الجاري.