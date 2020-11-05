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الشيشينى يستعين بمدرب جديد فى الجهاز الفنى لأسوان

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة أسوان مع سامح إسماعيل للعمل كمدرب مساعد فى الجهاز الفنى لزهرة الجنوب بقيادة سامى الشيشينى بناء على طلب الأخير الذى أوضح للإدارة ضرورة التعاقد مع مدرب أخر بجانب أمير عبد العزيز .

 

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كان مجلس إدارة تعاقد مع سامى الشيشينى لقيادة ممثل الجنوب بالدورى من بداية الموسم المقبل خلفا لأحمد كشرى الذى رحل بنهاية الموسم الماضى بعد خلاف فى وجهات النظر بينه وبين رئيس أسوان .

 

ويطمح سامى الشيشينى فى الظهور بشكل جيد فى الولاية الأولى له كمدير فنى لفريق بالدورى خاصة وأنه كان قاب قوسين من قيادة الأسيوطى قبل شرائه وتغيير اسمه لبيراميدز .

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