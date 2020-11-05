شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعرض 2.5 مليون جنيه ولاعبين شباب للتعاقد مع فادى فريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان مبلغ 2.5 مليون جنيه وإعارة حازم مرسى واحد لاعبى فريق 99 بالنادى على نظرائهم بنادى أسوان من أجل التعاقد مع فادى فريد مهاجم الفريق الأسوانى الذى نجح فى لفت الأنظار بشدة خلال الموسم المنقضى وساهم بأهدافه الحاسمة فى ترجيح كفة تماسيح النيل والبقاء بدورى الأضواء بعد منافسة شرسة مع أكثر من نادى .

ويسعى مسئولو الإسماعيلى للتعاقد مع فادى فريد من أجل تدعيم مركز الهجوم بلاعب محلى سوبر فى ظل عدم وجود مهاجمين على مستوى عالى بالدراويش خاصة وأن مجلس الإدارة يهدف إلى ترتيب البيت من الداخل خلال الميركاتو الصيفى الحالى من أجل العودة لمنصات التتويج من جديد بعد موسم مضى يعد الأسواء للإسماعيلى على مدار تاريخه بعدما خسر 15 مباراة بالدورى

من ناحية أخرى أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلى أنه لا صحة لما تردد حول الدخول فى صفقة تبادلية مع أحد الأندية تشمل انتقال باهر المحمدي مدافع الفريق الدولى للفريق المنافس، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

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وأضاف علاء وحيد أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لن يستغني عن أعمدته الرئيسية سواء بالبيع أو بصفقات تبادلية لاسيما أن النادي يقوم الأن بإبرام تعاقدات مع لاعبين متميزين مع الحفاظ على قوام الفريق الأساسي فليس من المعقول أن يتم الإستغناء عن أبرز لاعبيه وهو يدعم الفريق".

واستكمل: "لا صحة للإنباء التي ترددت عن تحديد أسماء بعينها سيستغني عنهم الفريق هذا الموسم، وأود أن اطمئن جماهير الدراويش بأن لجنة التعاقدات ومجلس الادارة يسابق الزمن لإنهاء تعاقدات متميزة جدًا ولم يتبق سوى رتوش بسيطة حتى يتم الإعلان عن صفقات تليق بإسم وجماهيرية النادى".

وأتم حديثه قائلاً: "هدفنا عودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية منافسًا وحاصدًا للألقاب من خلال التعاقدات المميزة وبدعم من الجماهير المحبة للفريق".