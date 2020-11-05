شكرا لقرائتكم حسام البدرى: سعيد بمستوى مصطفى محمد.. وهدفي الارتقاء بقدراته العالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى، عن أن سبب استدعاء عدد كبير من اللاعبين وهو تعويض اللاعبين حال تعرض أيا منهم للاصابة، متابعاً إن الظروف التي يتعرض لها المنتخب لم تحدث في تاريخ الكرة المصرية، وأضاف البدري انه ضم مصطفي محمد قبل تألقه امام الرجاء مؤكدا ان كل اللاعبين يحتاجون للعمل.

وقال حسام البدرى فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا:"قدرات مصطفي محمد عالية للغاية ولكن هدفنا هو رفع قدراته واعتقد أن تصريحاتي رفعت من مستواه بشكل كبير".

وأكد حسام البدري أن ضغط المباريات في الكرة المصرية كان كبير للغاية في الفترة الماضية مشددا إنه يراهن علي رغبة اللاعبين في التغلب علي الاجهاد، مضيفاً أن الفوز في مواجهتي توجو هو سبيل الصعود لنهائيات كأس الأمم الافريقية متمنيا أن يعود لاعبي الأهلي والزمالك لانديتهم دون حدوث أي إصابات

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وتابع سيتم الإعلان عن قائمة الزمالك غدا موجها التحية للاعبي الزمالك خاصة بعد مشاركة أكثر لاعب وهو مصاب فى لقاء الرجاء المغربى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق الأبيض إلى دور النهائى من منافسات دورى الأبطال.

كما أكد حسام البدرى، أن نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب، خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر، مشيداً بالروح المعنوية العالية للاعبى الأهلى والزمالك. وكشف البدرى عن سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا بيراميدز وأنه لأسباب فنية بالنظر للمستقبل، فى ظل الرغبة فى بناء جيل جيد لمنتخب مصر.

وأضاف حسام البدرى، في مؤتمر صحفى، أن هناك احتمالا لانضمام كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر، وهناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب.

ويأتى مؤتمر حسام البدرى المنعقد حاليا فى ظل الاستعدادات التى يخوضها الفراعنة، حيث يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى تدريباته استعدادًا لمباراتى توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثانى بتوجو يوم 17.