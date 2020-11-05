شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: الزمالك صعد لنهائى أفريقيا لأنه يمتلك أقوى هجوم فى البطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك الاسبق أن ناديه إستحق الصعود للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى عن جدارة بفضل إمتلاكه أقوى خط هجوم فى أندية نصف النهائى الافريقى ،وقال محمد أبو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الزمالك كانت لديه لخبطة فى نص الملعب الشوط الأول وعندما تحرر اللاعبين من الضغوط سجلوا ثلاثة أهداف وكانوا فى طريقهم للرابع"

ويضيف محمد أبو العلا :" الزمالك استحق الصعود للنهائى عن جدارة واستحقاق فهو الفريق الذى يملك أفضل خط هجوم فى أندية نصف النهائى الافريقى ، ولابد أن يسجل فى أى مباراة ، فريق عنده قوة شخصية هجومية ظهرت بعد هدف الرجاء المغربى"

Advertisements

وأكمل نجم الزمالك الأسبق :" مفيش حاجة اسمها توقعاتى لمباراة الاهلى والزمالك فى النهائى الافريقى ، هى مواجهة خارج الحسابات رغم أن الفارس الابيض يجيد التعامل مع النهائيات مثلما حدث مع الهلال السعودى والترجى التونسى والاهلى نفسه فى الدوري لكن المارد الاحمر لديه خط وسط ودفاع قوى مع موسيمانى ، ولكن تبقى مباراة القمة بطولة خاصة خارج التوقعات دائماً خاصة أنها من لقاء وحيد ولو كانت من مباراتين كانت الحسابات سوف تختلف ، ولكنها فى النهاية بطولة مصرية يجب أن نهنأ أنفسنا على هذا الانجاز وندعو الله بعدم إصابة اللاعبين مع المنتخب حتى نرى نهائى ممتع كروياً".

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.