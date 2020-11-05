شكرا لقرائتكم كلاسيكو أفريقيا .. مصر تجنى 3.75 مليون دولار من نهائى الأهلى والزمالك التاريخى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لأول مرة في التاريخ سيكون نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، ولأول مرة أيضا بين فريقين من نفس البلد، وبالتأكيد أول نهائي للبطولة يجمع الفريقين الأكثر تتويجا بها، الأهلي والزمالك، بعدما حسم الأبيض تذكرة التأهل الثانية أمس على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 3-1 ويصل بمجموع 4-1 وسبقه الأهلي بمجموع 5-1 على الوداد المغربي أيضا.

وتنص لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أن يحصل بطل دوري الأبطال على 2.5 مليون دولار، والوصيف 1.25 مليونًا، ليضمن الأهلي والزمالك معا إجمالي 3.75 مليون دولار.

وتنص اللائحة التي تم تعديلها في 2017 على أن يحصل الاتحاد التابع له أي فريق مشارك في البطولة على نسبة 5% من المبلغ الذى يحصل عليه أي فريق، وهو ما يعني أن الاتحاد ضمن الحصول على 10% وهو ما يصل إلى 375 ألف دولار بعد وصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية.

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وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.