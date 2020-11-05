المغرب يكشف عن لائحة منتخبه استعدادا لمبارتيه ضد" إفريقيا الوسطى"

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"الخليج 365" من الرباط: أعلن الناخب المغربي ، وحيد حاليلوزيتش ،اليوم الخميس، عن لائحة النخبة الوطنية التي ستواجه في مباراة مزدوجةمنتخب إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021).

ويستضيف "أسود الأطلس "منتخب إفريقيا الوسطى ،يوم 13 نوفمبر الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء (الثامنةمساء) برسم الجولة الثالثة، على أن يجري لقاءه أمام المنتخب ذاته ضمن الجولة الرابعة يوم 17 نوفمبر بمدينة دوالا الكاميرونية.

وفي مايلي لائحة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم :

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) ومنير الكجوي (هتايا سبور التركي) وهشام المجهد (اتحاد طنجة)

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خط الدفاع :غانم سايس (ويلفر هامبتون الإنجليزي) وعصام الشباك (ييني مالاتيا سبور التركي) ونصير مزراوي (أياكس أمستردامالهولندي) وحمزة منديل (شالكه الألماني) ونايف أكرد (رين الفرنسي) وزهير فضال (سبورتينغ لشبونة البرتغالي) وسامي ماي (سان تروندالبلجيكي) وجواد الياميق (بلد الوليد الإسباني).

وسط الميدان: عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي) سليم أملاح (ستوندار دو لييج البلجيكي) وحكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) وفيصل فجر(سيفاسبور التركي) وأيمن بارقوق (فرانكفورت الألماني) ونسيم بوجلاب (شالكه 04 الألمالي) وسفيان أمرابط ( فيورونتينا الإيطالي).

خط الهجوم : أشرف حكيمي (انتر ميلانو الإيطالي) ويوسف العربي (نادي أولمبياكوس اليوناني) ويوسف النصيري (اشبيلية الإسباني) وزكرياء أبو خلال (أزد ألكمار الهولندي) وسفيان رحيمي (الرجاء البيضاوي) وأشرف بنشرقي (الزمالك المصري) وأمين حاريث (شالكه 04 الألماني).