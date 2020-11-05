شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. أحمال بدنية وغياب هذا الثنائى وإجازة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مراناً صباحيا شاقا، ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، واشتمل المران على التدريبات البدنية الشاقة بغرض الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبيل خوض الدورى العام فى نسخته الجديدة والتى تضمنت الجرى وفق توقيتات محددة بجانب القفز عبر الحواجز إضافة لتدريبات التوازن وذلك ضمن البرنامج البدنى الموضوع من قبل البرازيلى ردولفو مخطط الأحمال.

وشهد المران غياب محمد فوزى حارس المرمى بعد حصوله على إذن مسبق بجانب محمد حمدى زكى لشعوره ببعض الإجهاد.

وأدى حراس المرمى تدريبات على التسديدات والكرات العرضية تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير، وعلى هامش المران عقد أبوطالب العيسوى المدرب العام اجتماعا مع محمود دونجا ارتكاز الفريق.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو”،منح لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 من التدريبات.

يأتى ذلك من أجل التقاط الأنفاس ولتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق فى ظل إقامة تدريبات بدنية شاقة يومية ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

Advertisements

ويتطلع جهاز الدراويش لوصول اللاعبين لأعلى جاهزية بدنية وفنية ، من أجل الاستعداد لضغط المباريات ضمن مسابقة الدورى المحلى فى نسختها المقبلة.

ونجح مجلس إدارة الاسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف .