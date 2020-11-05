شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: فخور بكونى واحدا من الجيل الحالى للزمالك.. واللاعبون كانوا رجالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد عواد، حارس الزمالك، رسالة إلى زملائه بالفريق والجماهير البيضاء من خلال حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، قائلا، "لكل زملائى.. كنتم رجالًا على قدر المسئولية، فخور بكونى واحدا من ضمن هذا الجيل القريب من تحقيق لقب سيخلد فى جدران النادى إن شاء الله في السابع والعشرين من نوفمبر".

وأضاف عواد، "نعد جمهور الزمالك ببذل أقصى ما نستطيع فى مباراة النهائي للفوز بلقب الأميرة السمراء، واستعادة البطولة إلى خزائن النادي من جديد.. تكليلا لجهود مجلس الأدارة وليكن هدية لجمهور الزمالك المخلص دائما وراء الفريق".

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عواد