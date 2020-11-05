شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يعلن انضمام المحترفين لصفوف المنتخب 9 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات، مدير المنتخب المصرى لكرة القدم، أن الجهاز الفنى لا يرضخ للضغوطات وكل التركيز فى كيفية النجاح، والهدف قبل مواجهتى توجو هو العودة مجددا لصدارة المجموعة، حيث يحتل المنتخب المركز الثانى برصيد نقطتين من المجموعة بعد جزر القمر المتصدر برصيد 4 نقاط ضمن الاستعدادًات لمباراتى توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثانى بتوجو يوم 17.

وأضاف محمد بركات، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى لجهاز المنتخب، أن هدف الجهاز الفنى للفراعنة هو تحقيق النجاحات وسيكون السفر إلى توجو بطائرة خاصة لتجنب إرهاق اللاعبين، وأن مران المنتخب يوم 9 نوفمبر المقبل سيكون مفتوحا أيضا أمام وسائل الإعلام وموعد التدريبات سيكون فى السادسة والنصف يوميا.

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وأشار محمد بركات إلى أن هناك تواصلا يوميا مع اللاعبين المحترفين لبحث موعد انضمامهم لمعسكر المنتخب والذى سيكون يوم 9 على أن يشاركوا يوم 10 فى التدريبات وأحمد حجازى سيكون أول الوافدين من اللاعبين المحترفين.

ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي" .

وينضم لاعبو الزمالك يوم السبت المقبل لمعسكر منتخب مصر الأول بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، بينما ينتظم اللاعبين المحترفين وهم محمد صلاح و محمد الننى و محمود تريزيجيه و أحمد حجازى و أحمد حسن كوكا يومى 9 و 10 نوفمبر الجاري.