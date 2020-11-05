شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم فرق أندية التطوع والفتاة وشباب "المصريين يتعلمون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، شباب فرق الجوالة والجولات وأندية التطوع وأندية الفتاة وشباب مشروع المصريين يتعلمون على مستوى كافة المحافظات، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة، تقديراً لدورهم المجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية خلال جائحة فيروس كورونا من خلال مشاركتهم فى حملات التعقيم والتطهير بمراكز الشباب والقري والنجوع والأماكن العامة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى دورهم في نشر التوعية بين المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمن التكريم عرضا تسجيليا حول أبرز ما قام به اعضاء فرق الجوالة والجولات واندية التطوع وأندية الفتاة وشباب مشروع المصريين يتعلمون، من خدمات مجتمعية تطوعية على مستوي كافة المحافظات خلال جائحة فيروس كورونا.



تكريم الوزير 3



تكريم الوزير 1



تكريم الوزير 2

وفي هذا السياق أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من قبل شباب فرق الجوالة والجولات واندية التطوع واندية الفتاة وشباب مشروع المصريين يتعلمون على مستوي الجمهورية، مشيراً إلى ان حرص الشباب على العمل التطوعي والمجتمعي من اجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، يعكس دورهم الإيجابي وتحلي الشباب بقيم الالتزام والولاء والانتماء للوطن.

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واكد صبحي علي اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم الشباب المصري في شتي المجالات ومساندته على القيام بدورة علي أكمل وجه داخل المجتمع، ايماناً من القيادة السياسية بدور الشباب الكبير وقدرته على مواجهه الازمات والتصدي للشائعات التي تواجه الوطن، داعياً الشباب بالمزيد من المشاركة المجتمعية والتطوعية استعداداً لمواجهة الجائحة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل، ونائبه سيد حزين، والدكتورة إقبال السمالوطى أمين لجنة المرأة بالمجلس وعدد من الأعضاء.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع فى مشاركة شباب المحافظات الحدودية فى برامج ومشروعات الوزارة المختلفة، وإقامة معسكرات تثقيفية تدريبية لشباب القبائل، وعقد لقاءات شهرية تثقيفية بمشاركة عدد من القيادات للنقاش حول مختلف الملفات والقضايا.

وأكد الدكتور أشرف صبحى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم برامج ومشروعات لشباب القبائل، ومشاركتهم فى المعسكرات والرحلات التثقيفية التى تنفذها الوزارة على مدار العام فى إطار دمجهم بالمجتمع، مشيراً إلى أهمية وضع آليات وبنود تعاون مع القبائل وفق خطة محددة يتم عرضها ومناقشها خلال اجتماعات أخرى لاحقة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة ماضية فى تنمية رياضة الهجن التى تلقى اهتماماً كبيراً بين القبائل العربية، والتوسع فى انتشار اللعبة خلال الفترة المقبلة، مرحباً بالتعاون المثمر مع مجلس القبائل والعائلات المصرية فى تنفيذ برامج مشتركة فى مختلف المحافظات.

ومن جهته، طرح رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية مقترح إنشاء مضمار للهجن بمحافظة الشرقية بالتعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والإسكان ومحافظة الشرقية فى ضوء الاهتمام برياضة الهجن كونها من الرياضات الهامة لاسيما بالمحافظات الحدودية، مقدماً الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لشباب القبائل، وحرصه على التعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية.