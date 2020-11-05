شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال إبراهيم يرحب بحضور الجماهير فى نهائى الأهلى والزمالك الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادى الزمالك، بفكرة حضور الجماهير فى النهائى الأفريقى أمام الأهلى، وقال أحمد جلال فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لو الدولة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى الكاف أقروا وجود جماهير فى النهائى الأفريقى ستكون فرصة رائعة نرحب بها وسنعمل على تنفيذها بما لا يضر الصالح العام من خلال إجراءات تباعد اجتماعى لمواجهة كورونا".

وأضاف أحمد جلال إبراهيم، "الزمالك قدم مباراة ممتعة أمام الرجاء المغربى ويستحق الصعود للنهائى الأفريقى وظهر بشكل مشرف للكرة المصرية للغاية".

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وتابع نائب رئيس الزمالك، "كنت أتحدث مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ قليل وأبلغته أن الزمالك لن يفرط فى اللقب وسوف يسعد جماهيره الكبيرة".

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.