شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز يتغنى بإمكانيات مصطفى محمد: شبه فان باستن ومالوش بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مباراة كبيرة فى الشوط الثانى بصفة خاصة أمام الرجاء المغربي. وقال عبدالعزيز فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "فرجانى ساسى يلعب بشكل سهل للغاية، من أفضل اللاعبين الذين يتميزون بدقة التمرير، وينجح فى توصيل المهاجمين إلى مرمى المنافس بشكل سهل".

وأضاف عبد العزيز، "الزمالك يضم لاعبين مميزين، ويساعدون أى مدرب فى تنفيذ أى طريقة، باتشيكو وموسيمانى مدربان جيدان، والأهلى لديه عناصر مميزة ولاعبين خبرات، الدور الأكبر على اللاعبين فى نهائى أفريقيا". وواصل: "مصطفى محمد كان يتحرك بشكل جيد ويحاول باستمرار ويدافع بشكل رائع، الهدف الذى سجله برأسه من أفضل اللاعبين يشبه أهداف جمال عبدالحميد وفان باستن، مصطفى لا يوجد له بديل فى مصر ولا يوجد لاعب يشبهه".

وتابع، "طريقة لعب الزمالك كانت فى البداية 4-3-3، ولم يكن قادراً على الدفاع بشكل جيد، خاصة أن هناك بعض العناصر لم تلعب فى غير مراكزها، وهو سبب الدروب الذى حدث فى الشوط الأول".

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وأوضح عبد العزيز أن "الشكل تغير بعدما سجل الرجاء هدفا، اللاعبون قاتلوا من أجل الفوز وتحقيق طموحهم بالوصول إلى النهائى، التغيير فى الطريقة لم يكن تراجع بتعليمات من باتشيكو، لكن بسبب الطريقة التى تغيرت، كما أن الرجاء كان يضغط بقوة فى بداية المباراة"

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.